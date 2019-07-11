معارضة باكستان تطالب باستقالة وزير السكة الحديد عقب حادث تصادم قطارين

طالبت المعارضة الباكستانية، اليوم الخميس، باستقالة واعتقال وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد، في أعقاب اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن بالقرب من منطقة صادق

آباد.وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، أن المعارضة طالبت رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" بمطالبة "أحمد" بتقديم استقالتهعلى خلفية الحادث.وكان 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 67 آخرين إثر اصطدام قطار ركاب، في وقت سابق اليوم، بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب".