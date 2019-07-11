حرائق الغابات تجتاح 128 ألف هكتار بالمناطق الروسية

شبت حرائق بالمناطق الروسية خلال 24 ساعة الماضية على مساحة حوالى 3700 هكتار خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد تم اخمادها حسبما ذكرت صحيفة " تاس" الروسية.

وفي الـ 24 ساعة الماضية، تم اخماد 47

حريقا من في الأراضي التي تبلغ مساحتها 7473 هكتارا واعتبارا من الساعة 12:00 يوم 11 يوليو 2019 تم الابلاغ عن 175 حريق غابات على مساحة127886 هكتارا وتجرى حاليا جهود نشطة لمكافحة الحرائق " .

ويشارك ما مجموعه 400 3 شخص وما يزيد على 500 وحدة من المعدات في إطفاء حرائق الغابات.

وكانت طوارئ الحريق قد أعلنت انه شب حريق في مناطق منطقة كراسنويارسك، وكذلك في أجزاء من مناطق زابايكالسكي، وإيركوتسك، وبورياتيا، وياكوتيا