بريطانيا ترفض إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس للمشاركة بمؤتمر الحرية

صرحت السفارة الروسية بلندن عن استنكارها لرفض بريطانيا إصدار التأشيرات اللازمة للدبلوماسيين الروسيين المشاركين بمؤتمر حرية الإعلام المقام ببريطانيا حسبما ذكرت صحيفة "تاس" الروسية

يأتي هذا بعدما رفض المسئولون بلندن الموافقة على إصدار تأشيرات لممثلي روسيا بالمؤتمر

المنعقد في بلادهم، حيث وصف الروس هذا الخطاب بـ"الغريب".

فيما أضافت السفارة الروسية أن من المعلوم أن العلاقة بين البلدين بشأن إصدار التأشيرات ليست على ما يرام،

لكن بدعوة بريطانيا نفسها الدبلوماسيين للمؤتمر المنعقد، ثم رفضه ثانية هذا أمر يبدو "غريبا حقا".

جدير بالذكر أن مؤتمر حرية الإعلام يقام ببريطانيا يومي 11 و12 من الشهر الجاري، بمشاركة وزير الخارجية الكندي، ويتطرق المؤتمر للنقاش حول عدة قضايا، منها حماية حقوق الصحفي، وواجهة الأخبار المضللة.