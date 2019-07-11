اخبار العالم

اندلاع حريق كبير بمحطة الطاقة الحرارية في روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اندلع حريق كبير في محطة غاز الضغط العالي الواقعة في أراضي محطة الطاقة الحرارية "سيفيرنايا" بمدينة ميتيشي، اليوم الخميس، بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتدل المعلومات الأولية على أن سبب الحريق قد يعود إلى

انفجار، فيما تحدث شهود عيان عن وجود عمود من النيران يبلغ ارتفاعه 50 مترا في مكان الحادث.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
إصابات.

وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية "قطارا خاصا" للمشاركة في عملية إطفاء الحريق، كما لا يستبعد استخدام طائرات في العملية.

وتم تدشين المحطة الكهربائية "سيفيرنايا" في ضواحي موسكو عام 1992، وتبلغ قدرتها الإجمالية 1060 ميجاوات، ولا يزال الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي المستخدم في هذه المحطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق كبير بمحطة الطاقة الحرارية في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا