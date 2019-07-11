اندلاع حريق كبير بمحطة الطاقة الحرارية في روسيا

اندلع حريق كبير في محطة غاز الضغط العالي الواقعة في أراضي محطة الطاقة الحرارية "سيفيرنايا" بمدينة ميتيشي، اليوم الخميس، بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتدل المعلومات الأولية على أن سبب الحريق قد يعود إلى

انفجار، فيما تحدث شهود عيان عن وجود عمود من النيران يبلغ ارتفاعه 50 مترا في مكان الحادث.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع

إصابات.

وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية "قطارا خاصا" للمشاركة في عملية إطفاء الحريق، كما لا يستبعد استخدام طائرات في العملية.

وتم تدشين المحطة الكهربائية "سيفيرنايا" في ضواحي موسكو عام 1992، وتبلغ قدرتها الإجمالية 1060 ميجاوات، ولا يزال الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي المستخدم في هذه المحطة.