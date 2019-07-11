روسيا.. حريق كبير في محطة لتوليد الكهرباء

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في خدمات الطوارئ قوله إن حريقاً كبيراً شب في محطة لتوليد الكهرباء في موسكو اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة كبيرة من اللهب ترتفع فوق المحطة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شاهد قوله إن ألسنة اللهب ارتفعت لنحو 50 متراً.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن رجال الإطفاء في طريقهم إلى مكان الحريق.