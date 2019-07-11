مقتل 9 أشخاص في حادث تصادم بين قطارين وسط باكستان

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 66 آخرون بجروح في تصادم قطارين صباح الخميس في وسط باكستان.

ووقع الحادث في رحيم يار خان في إقليم البنجاب (شرق) عندما اصطدم قطار ركاب قادم من لاهور بقطار بضائع متوقف عند تقاطع، بحسب مصدر رسمي.

وقال عمر سلامات، الضابط في الشرطة المحلية لقناة جيو نيوز "تم انتشال تسع جثث على الأقل"، مضيفاً أنه تم نقل 66 جريحاً إلى المستشفيات المجاورة، موضحاً أن "ثلاثة أو أربعة منهم بحالة حرجة".

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وتكثر الحوادث على السكك الحديد في باكستان، البلد الذي ورث من المستعمر البريطاني شبكة واسعة من السكك الحديد. ومع تقادم الشبكة وسوء الصيانة باتت السكك بحالة سيئة فاقمها نقص الاستثمار في القطاع.

وأظهرت مشاهد تلفزيون قاطرة وعربات تضررت كثيراً بينما يجهد سكان وفرق انقاذ بمساعدة آليات في قطع الحديد.

وقال وزير النقل الباكستاني شيخ رشيد أحمد لقناة "اناج" إنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن حادثاً مماثلاً وقع في إقليم السند (جنوب) في يونيو الماضي وخلف ثلاثة قتلى.