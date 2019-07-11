الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 12 مواطناً فلسطينياً من مدن الضفة الغربية بدعوى اشتراكهم بأنشطة ضد الاحتلال.

و أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم النار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين في المنطقة المستهدفة. اقرأ أيضاً... الاحتلال يستولي على منزل بالقدس واعتقالات في الضفة

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