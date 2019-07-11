روسيا تعرب عن قلقها من توترات مضيق هرمز

أعربت موسكو اليوم الخميس، عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، وازدياد مخاطر المواجهة في المنطقة.
ونقل موقع "روسيا اليوم"، الخميس، عن سيرجي ريابكوف القول "إن الوضع هناك يثير القلق للغاية، ونعتقد بأن خطر المواجهة المباشرة ازداد في الآونة الأخيرة إلى حد أن التنبؤ بكيفية تطور الأحداث يزداد صعوبة".
وشدد على جاهزية موسكو لدعم جهود وقف التصعيد في المنطقة.
وأكدت بريطانيا اليوم، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية.
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