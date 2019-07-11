كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غريفيث: عودة المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، استئناف المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في أقرب وقت وفق المرجعيات الثلاث، لكن دون أن يحدد موعداً لذلك.

وشدد في تصريحات، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الخميس، على أن الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة في الرياض، وأبوظبي، ومسقط، مع الأطراف المعنية ودول التحالف، كانت مثمرة وبناءة للغاية.

Advertisements

وأكد غريفيث، أنه يسعى للتوسط لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة، في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حداً للصراع، وليس الحكم على الأطراف، أو إجبارها على تنفيذ أي اتفاق.

ورداً على سؤال، عن نيته التخلي عن مهمته الأممية إذا شعر بالتعثر، أكد المبعوث الأممي، الذي يمارس مهامه منذ مارس 2018، أنه مستمر في وظيفته ما دام يحظى بثقة الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف "اليمن يواجه خطراً حقيقياً من السقوط رهينة للتوترات الإقليمية. ولا يمكننا السماح بذلك. ولا يمكننا السماح بأن يكون اليمنيون العاديون ضحايا هذه التوترات. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد الآن".