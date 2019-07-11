كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد يوم من ارتعاشها.. "ميركل" تستقبل رئيس الوزراء الدنماركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جلست المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" في حفل استقبال للترحيب برئيس وزراء الدنمارك اليوم الخميس بعد يوم من ارتعاشها بشكل واضح عندما كانت تستقبل رئيس الوزراء الفنلندي - نوبة ارتعاشها الثالثة في ثلاثة أسابيع.

وجلس رئيس الوزراء الدنماركي "ميت فريدريكسن" بجوار ميركل في الترحيب بتكريم عسكري في يوم حار في برلين.

وبعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الفنلندي "أنتي رين" يوم الأربعاء قالت ميركل: إنها "تعمل" من خلال نوبة اهتزاز حدثت لأول مرة في منتصف يونيو، ولكنها أصرت على أنها بخير وأن "كما حدث في يوم ما، فسوف تختفي".