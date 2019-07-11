كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب لأمير قطر: وسعنا قاعدة "العديد" بأموالكم لا بأموالنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توسيع قاعدة "العديد" الأميركية في قطر من أموال الدوحة، وليس من أموال واشنطن.

ووجه ترامب، شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توسيع قاعدة "العديد" الجوية العسكرية الأميركية على حساب الدوحة.

كما أعرب ترامب عن "تقديره" لاستضافة "العمليات العسكرية الأميركية في قطر".

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وفي سياق آخر، أضاف ترمب لأمير قطر: "أنتم تستثمرون في بلادنا أموالا ضخمة وتشترون معدات عسكرية.. سنجري معكم صفقات كبيرة تشمل شراء طائرات من بوينغ".

وقال ترامب، في كلمة ألقاها بحضور وزير المالية الأميركي، ستيفن منوتشين، بحضور أمير قطر، أمس الاثنين: "ساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد).. وحسبما أفهم، تم ذلك باستثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس من أموالنا. وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".