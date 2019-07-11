كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران في مهب الريح.. اشتعال صراع الناقلات بين طهران والغرب في مضيق هرمز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الحكومة البريطانية، إيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، فيما نفى الحرس الثوري الإيراني مواجهة أي سفن أجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية، ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان حكومة جبل طارق احتجزها لناقلة نفط إيرانية للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، مما ينذر باشتعال صراع جديد بين البلدين في مضيق هرمز.

بريطانيا: السفن الإيرانية انسحبت بعد تحذيرات

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، لكن سفن إيران انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية.

وحثت بريطانيا السلطات الإيرانية، على "تهدئة الوضع في المنطقة".

وأضاف متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان: "السفينة الحربية مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبين بريتيش هيريتدج ووجهت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها".

فيما أشارت بيانات الشحن، إلى إن ناقلة النفط بريتيش هيريتدج تشغلها شركة بي.بي وترفع علم جزيرة آيل أوف مان.

وكما نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفضه للتقرير البريطاني ووصفه المزاعم الواردة فيه بأنها "لا قيمة لها".

ووقع الحادث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية "جريس 1" قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق من خلال نقل النفط إلى سوريا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

إيران تنفي الواقعة

ومن جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ادعاء بريطانيا محاولة البحرية الإيرانية احتجاز ناقلة نفط تابعة لبريطانيا عند مضيق هرمز، معتبرا أن ادعاءات لندن هذه حول هذا الأمر "ليس لها قيمة".

وقال، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "على ما يبدو عبرت الناقلة البريطانية من المضيق، ما ادعوه وتكلموا عنه حول ناقلة النفط البريطانية إجراء يزيد من حالة التوتر وهذه الادعاءات ليس لها قيمة".

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وأضاف ظريف: "أن مثل هذه الادعاءات تكررت كثيرًا حتى الآن، وبالتأكيد نفى الحرس الثوري الإيراني هذه الادعاءات لكن عادة ما يتم التحدث عن مثل هذه الادعاءات للتغطية على نقاط الضعف لديهم".

الاتهام يأتي بعد أسبوع من احتجاز الناقلة الإيرانية

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها احتجزت ناقلة نفط إيرانية للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر": "بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة".

وأضاف موسوي أن "احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني".

تصاعد التوترات في الممر الملاحي الرئيسي

وتصاعدت التوترات في الخليج خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت إيران في عدم التقيد بشروط الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية عام 2015 احتجاجا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية، التي عطلت صادراتها من النفط الخام وهي مصدر دخلها الرئيسي.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران، قائلة إن الاتفاق الأصلي فشل في كبح برامج الصواريخ الإيرانية أو معالجة المخاوف الأمريكية بشأن سلوكها في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي حيوي يربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة عسكرية انتقامية، قائلا إنها كان من الممكن أن تسفر عن مقتل 150 شخصا، وأشار إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وواصل الجانبان تبادل الانتقادات، لكنهما قالا إنهما يريدان تجنب الحرب.