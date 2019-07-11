كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تعتزم بناء أطول جسر في البلاد يربط جزيرتين بالقرب من سنغافورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الخميس، أن إندونيسيا تعتزم بناء جسر طوله 7 كيلومترات لربط جزيرتين في مضيق ملقا بالقرب من سنغافورة، في إطار الجهود المبذولة لتطوير الصناعة والسياحة في المنطقة.

وقال مكتب سكرتير مجلس الوزراء، في بيان اليوم الخميس، إن الجسر الذي يربط بين جزر باتام وبينتان، سيكلف نحو 4 تريليونات روبية (227.3 مليون جنيه إسترليني)، وسيكون الأطول في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وحسبما أوردت شبكة "يورو نيوز"، يهدف الجسر إلى الاستفادة من التوسع في مطار شانغي في سنغافورة من خلال تطوير مبنى الركاب الجديد 5، والذي سيكون له خطوط مواصلات إلى بنتان.

Advertisements

وتعهد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الذي جعل من بناء البنية التحتية حجر الزاوية في فترة ولايته الأولى، بمواصلة خفض الاختناقات الاقتصادية الأكبر في جنوب شرق آسيا في فترة ولايته الثانية، والتي تبدأ في أكتوبر.

كما سعت إدارته إلى تسويق منطقة باتام، وهي منطقة التجارة الحرة الوحيدة في إندونيسيا، للمستثمرين الذين يتطلعون إلى نقل المصانع إلى خارج الصين وسط حرب تجارية محتدمة بين بكين وواشنطن.