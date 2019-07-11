كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة روسية: واشنطن تسعى لاستخدام الفضاء كساحة حرب وترفض الحوار مع موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أندريه ستيرلين، في بيان، بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى استخدام الفضاء كساحة للحرب. وأدان واشنطن لرفضها الدخول في محادثات حول عدم نشر أسلحة مع روسيا والصين.

وقال "ستيرلين": "البنتاجون يعتبر الفضاء مسرحًا محتملًا للعمليات العسكرية ومطالبًا بالحفاظ على حرية كاملة للمناورة في هذا الاتجاه. وفي هذا الصدد، ترفض الولايات المتحدة إجراء محادثات على أساس مشروع المعاهدة الروسية الصينية بشأن منع وضع الأسلحة في الفضاء وتشكيل إطار قانوني دولي يحد من قدرتها على استخدام الفضاء لأغراض عسكرية".

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شهر فبراير توجيهًا لإنشاء فرع جديد للقوات الجوية، هو قوة الفضاء الأمريكية، والذي سيركز على المراقبة العالمية، واستهداف الصواريخ، ومكافحة الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الصينية والروسية، ضمن أولويات أخرى.

وأدانت روسيا هذه الخطوة، داعية الولايات المتحدة إلى تجنب سباق التسلح في الفضاء. ورددت الصين موقف موسكو، مؤكدة، أن واشنطن تحاول تبرير تفوقها في الفضاء من خلال القيام بهذه الخطوة.