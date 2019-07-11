كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم حزب المؤتمر: كشمير نزاع بين الهند وباكستان يجب حله من خلال الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فاروق عبد الله، زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي، اليوم الخميس، إن كشمير "نزاع" بين الهند وباكستان يحتاج إلى حل عبر الحوار.

وحسبما أوردت صحيفة "فاينانشال إكسبريس"، أضاف "عبد الله"، وهو نائب من سريناجار، أنه لن يتحقق شيء من خلال القوة العسكرية.

وذكر رئيس المؤتمر الوطني الهندي، أن كشمير نزاع بين بلدين (الهند وباكستان). وأن القضية لا تزال في الأمم المتحدة. مشيرًا، إلى أن: "مراقبو الأمم المتحدة لا يزالون هنا وفي كشمير الباكستانية".

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وحسب "عبد الله": "يجب حل المشكلة ولن يتم حلها إلا عندما يتحدثون مع بعضهم البعض وعندما تتحدث الهند إلى الناس هنا في كشمير وتتحدث باكستان مع الناس في أزاد كشمير".

كان رئيس المجلس الوطني يخاطب عمال الحزب في حرم Hazratbal، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة والدته بيجوم جيهنرا، حيث قال عبد الله، إنه لا يوجد بديل للحوار لمعالجة قضية كشمير.