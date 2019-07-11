كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة تشيكية في بودابست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة تشيكية، الخميس، بصورة اضطرارية بعد إقلاعها من مطار العاصمة الهنغارية، بودابست، إثر عطل فني، قطع الرحلة التي كانت مقررة إلى الغردقة في مصر.

ونقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء الهنغارية، أن طائرة تابعة لشركة الطيران التشيكية المنخفضة التكاليف "سمارت وينغز"، عادت إلى بودابست بعد الإقلاع، إثر اكتشاف طاقم الطائرة عطلا في أجهزة الهبوط.

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وذكر المتحدث باسم مطار "ليست فرنس" أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-400، عادت إلى بودابست وهبطت بسلام دون أن يصاب أحد.

وكانت الطائرة تقل 151 راكبا وطاقما من 9 أفراد.

وشركة "سمارت وينغز" أكبر شركة طيران تشيكية وواحدة من أسرع شركات الطيران نموا في وسط أوروبا، طبقا للموقع الإلكتروني للشركة.