كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 8 أشخاص في حريق محطة لتوليد الكهرباء قرب موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خدمات الطوارئ، أن 8 أشخاص أُصيبوا، اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق هائل في محطة لتوليد الكهرباء، في مدينة مايتشي بالقرب من موسكو.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، بدأ الحريق عندما اشتعلت حاوية الغاز في المنشأة، وارتفعت ألسنة اللهب عدة عشرات من الأمتار، لذا يعد رجال الإطفاء وحدات الطيران لإخمادها في أقرب وقت ممكن.

ووصلت خدمات الطوارئ إلى المكان لإخماد الحريق. وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات حول الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحريق.

تم تشغيل محطة الطاقة في عام 1992 وتستخدم في الغالب الغاز الطبيعي كوقود.