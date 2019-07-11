المغرب التطواني يتعاقد مع حارس “الماص”

ضم فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، أمس الأربعاء، حارس المرمى مراد ايزم، للدفاع عن ألوانه، بدءً من الموسم المقبل، قادما من المغرب الفاسي.

وانتقل ايزم للحمامة البيضاء في صفقة انتقال حر، بعد أن شكلت نهاية الموسم الكروي الماضي، متم العقد، الذي كان يربطه بالمغرب الفاسي.

وأعرب صاحب 30 سنة، أثناء تقديمه لاعبا رسميا في صفوف “الماط” عن سعادته بالتجربة الجديدة في مشواره الاحترافي، مؤكدا تفضيله لعرض المغرب التطواني على مجموع من العروض توصل بها من أندية أخرى، لاقتناعه بمشروع فريقه الجديد.

ويعد إيزم نتاجا خالصا للاتحاد الزموري للخميسات، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع النادي القنيطري، ثم عاد إلى فريقه الأم، ليغادره قبل موسمين، ويوقع في كشوفات المغرب الفاسي.

وتأمل مكونات “الماط” في أن ينجح مراد إيزم في تعويض رحيل زهير العروبي، الذي وقع في كشوفات النهضة البركانية، بعد نهاية عقده مع المغرب التطواني.