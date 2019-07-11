الجزائر وتونس يحملان آمال الجماهير العربية في “الكان”

تعقد جماهير كرة القدم في الوطن العربي، اليوم الخميس، آمالها على منتخبي الجزائر، وتونس، من أجل مواصلة حمل مشعل الكرة العربية خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019.

ويلعب المنتخبان العربيان مباراتي ربع نهائي “الكان”، الجزائر في مواجهة كوت ديفوار، وتونس تقابل مدغشقر، وكلهما أمل في اقتناص بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي من أجل إسعاد جماهيرهما بصفة خاصة، والجماهير العربية بشكل عام.

وبعد خروج المنتخب الوطني في ثمن النهائي على يد بنين، ومصر من الدور ذاته أمام جنوب إفريقيا، وقبلهما منتخب موريتانيا من دور المجموعات، لم يتبق من يمثل العرب في الكأس القارية إلا منتخبي الجزائر، وتونس.

ويعد “ثعالب الصحراء”، أصحاب الأداء المبهر، أفضل منتخب في البطولة إلى حد الآن، كما توضح ذلك الأرقام، إذ يمتلكون أقوى خط هجوم بتسعة أهداف، وأحسن دفاع، إذ لم تهتز شباكهم في أي مباراة، لذلك تمني الجماهير العربية النفس، بأن يواصل أبناء جمال بلماضي على هذا المنوال أمام كوت ديفوار.

أما “نسور قرطاح”، وعلى الرغم من تأهلهم كأفضل ثالث في مجموعتهم، وعدم تحقيقهم لأي انتصار إلى حد الآن، إلا أن الوجه البطولي والأداء الكبير الذي قدموه أمام منتخب غانا في ثمن النهائي، يجعل عشاقهم في الوطن العربي متفائلين بقدرة زملاء وهبي الخزري على الذهاب بعيدا في “الكان”.