بعد ثلاث سنوات من إثارته الجدل بتدخينه في ندوة.. يوسف زيدان يعود للمغرب

بعد ثلاث سنوات من إثارته لجدل كبير في المغرب بسبب تدخينه في ندوة، يستعد الكاتب المصري المثير للجدل، يوسف زيدان، العودة للمغرب.

ويستضيف مهرجان “ثويزا” في طنجة، الكاتب المصري يوسف زيدان نهاية شهر يوليوز الجاري، في محاضرة خصصت له لوحده، حسب برنامج المهرجان، ينتظر أن يتحدث فيها عن موضوع “لا جدوى الجدال الديني”.

وكان الكاتب والروائي يوسف زيدان قد أثار جدلا واسعا بحضوره في ندوة لنفس المهرجان قبل ثلاث سنوات، بسبب إشعاله لسيجارة في منصة الندوة بقاعة عمومية.

ووصف زيدان واقعة إشعال سجارته في منصة الندوة، قبل أن ينبهه الشاعر المغربي ياسين عدنان على أن التدخين ممنوع في القاعات العمومية بأنها “سحابة صيف”.

ودافع زيدان عن نفسه في الواقعة المثيرة للجل بالقول “إن الندوة كانت في فندق بقاعة مفتوحة ومسموح فيها التدخين، وكنت قد حضرت أكثر من ندوة في القاعة ذاتها، وسألت منظم المهرجان إذا كان التدخين مسموحا فيها، فقال نعم”، في الوقت الذي كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب قد طالبوا زيدان بالاعتذار عن واقعة السجارة، خاصة وأنه سخر من ياسين عدنان حينما نبهه إلى منع التدخين بالقاعات العمومية قائلا “فيه نص ديني يحرم التدخين يعني”.