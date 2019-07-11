عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة بعفرين السورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك جراء انفجار سيارة ملغومة في مدينة عفرين السورية التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد السوري مزيدا من الخسائر البشرية جراء الانفجار الذي ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا بريف حلب الشمالي الغربي صباح اليوم الخميس، حيث ارتفع إلى 11 بينهم أطفال ومواطنات تعداد الذين قضوا جراء انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة عفرين من جهة منطقة ترندة.

وانفجرت المفخخة على مقربة من الحاجز عند مدخل المدينة، حيث تتجمع الآليات والسيارات للتفتيش، فيما لا يزال عدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 30 جريح بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وتقع عفرين شمالي حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي، عندما انتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها وعلى المنطقة الريفية المحيطة بها في هجوم دعمته تركيا.

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وعلى الرغم من توقف المعارك الكبرى في الوقت الحالي في أجزاء كثيرة من سورية، لا يزال هناك قدر كبير من انعدام الأمن مع وقوع تفجيرات وهجمات أخرى استهدفت مدنيين في مناطق تسيطر عليها أطراف النزاع المختلفة.

وفي حزيران/يونيو، انفجرت سيارة ملغومة في أعزاز، وهي بلدة تقع بالقرب من عفرين وتسيطر عليها أيضا جماعات معارضة تدعمها تركيا، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل. ووقع الانفجار في سوق مزدحم في إحدى ليالي شهر رمضان.