القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، داني ألفيس، تلقى عرضين من ناديين أوروبيين في الأيام الماضية للتعاقد معه بعد تألقه الكبير في كوبا أميركا.
وأُختير ألفيس أفضل لاعب في منافسات كوبا أمريكا التي ساهم فيها بتتويج بلاده باللقب على حساب بيرو الأحد الماضي.
وذكرت تقارير برازيلية أن ألفيش تلقى عرضين من ناديين أوروبيين دون الكشف عن هوية المهتمين بالتعاقد مع صاحب الستة وثلاثين عاماً.
وأوضحت الصحيفة أن ألفيس بدأ التفكير في وجهته المقبلة بعد العطلة التي حصل عليها الأيام الماضية، وأنه يريد عقد طويل الأمد.
وفي نفس السياق، تحدثت "ديلي ميل" عن احتمالية أن يكون مانشستر سيتي أحد تلك الأندية المهتمة في ظل العلاقة القوية بين مدربه بيب جوارديولا وألفيس.
وكان عقد ألفيس مع باريس سان جيرمان قد انتهى بحلول نهاية يونيو بعد عامين مع بطل فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختياره كأفضل لاعب بكوبا أميركا: ألفيس يتلقى عروضًا أوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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