الضفة الغربية: تصاعد كبير باعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث تصعيد كبير وخطير في العمليات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يطلق عليها عمليات "تدفيع الثمن".
وحسب المعطيات التي نقلتها القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، فإن إرهابيي "تدفيع الثمن" نفذوا 57 اعتداءا إرهابيا في العام 2016، وارتفع عدد هذه الاعتداءات إلى 79 في العام 2017، وإلى 205 اعتداء إرهابي في العام 2018.
وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الاعتداءات ضد الفلسطينيين تشمل إحراق حقول زراعية وتخريب ممتلكات وكتابات مسيئة وقطع أشجار مثمرة، واستهدفت أراضي وقرى فلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربية.
وتمتنع أجهزة الأمن الإسرائيلية، الجيش والشرطة والشاباك، عن ملاحقة ومحاكمة منفذي هذه الاعتداءات، وغالبيتهم العظمى من الشبان المتطرفين الذين يسكنون في المستوطنات، كما أنه لا يجري التعامل مع القلائل جدا الذين يعتقلون، اثناء التحقيقات، على أنهم مشتبهون بارتكاب عمل إرهابي.
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن هذه العمليات الإرهابية اليهودية تؤدي إلى رد فعل من جانب فلسطينيين، وأن هذا الوضع يفسر حالة التوتر الأمني في الضفة، والذي يمكن أن يتصاعد بشكل كبير ويؤدي إلى انفجار في الوضع الأمني.
وأكدت القناة التلفزيونية على أن "كل هذه الأمور متعلقة بإنفاذ القانون، وهذا اختبار للجيش والشرطة والشاباك" لمنع التصعيد الأمني.
وأضافت القناة أنه يوجد بهذا الوضع "اختبار قادة المستوطنين وحاخاماتهم وما إذا كانوا قادرين على لجم هذه العمليات، التي تعتبر إرهابية".
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