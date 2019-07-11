يافا: إصابة خطيرة لسائق دراجة كهربائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب سائق دراجة كهربائية بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة في أحد شوارع مدينة يافا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان عمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته وقدمت له العلاجات الولية اللازمة، ومن ثم نقلته بسيارة الإسعاف المكثف إلى المستشفى لتلقي العلاج مع استمرار عمليات إنعاش المصاب.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.