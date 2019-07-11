النقب: اقتحام اللقية تمهيدا لهدم منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية وجرافات الهدم ووحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، جنوبي البلاد، قرية اللقية، صباح اليوم الخميس.
وقال شهود عيان إن السلطات، على ما يبدو، تتجه لهدم منزل في حارة أبو عمار وتحيط بمنزل المواطن نمر أبو عمار.
وأضافوا أن الشرطة أغلقت المدخل الرئيسي للحارة ومنعت مواطنين من الاقتراب من المكان، في حين تستعد لتنفيذ عملية هدم المنزل.
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