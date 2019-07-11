أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية

وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي البيع 235 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 232.5 ألف دينار.

أما سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي للبيع فقد سجل 220 ألف دينار، أما سعر الشراء فقد بلغ 218 ألف دينار.



علما أن المثقال الواحد هو خمسة غرامات.