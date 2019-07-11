السجن 10 سنوات لامرأة تتاجر بالمخدرات وتصديق اعترافات اخرين يحوزون 800 الف حبة

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الخميس، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق امرأة تتاجر بالمخدرات في المحافظة، فيما صدقت محكمة تحقيق الرصافة اعترافات ستة متهمين اخرين ضبطت بحوزتهم ما يقارب 800 الف حبة مخدرة .
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بقضية امرأة متهمة بتجارة المخدرات في المحافظة واصدرت قرارها القاضي بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة ملايين دينار بعد ثبوت ما نسب اليها"، مبينا ان "الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
واكد المجلس ان "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا الارهاب صدقت اعترافات ستة متهمين اخرين يقومون بالمتاجرة بالحبوب المخدرة"، مشيراً الى ان "المتهمين ضبطت بحوزتهم ما يقارب 800 الف حبة مخدرة كانت مخبأة في براد موجود في احدى المنازل في جانب الرصافة والذي كان يعد كمخزن لتلك المواد".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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