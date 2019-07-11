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كادت مسافرة من أستراليا أن تفقد يدها بسبب وشم الحناء، حسبما ذكرت "ديلي ميل".
ووفقا للصحيفة، كانت بروك كرينافورد البالغة من العمر 26 عاما في مصر، وقررت في قرية أسوان صنع وشم بالحناء عند أحد السكان المحليين. ولكن بعد بضع ساعات، أدركت السائحة أن أصابعها تفقد الإحساس. وبعد يوم انتفخت يدها بشدة وظهر عليها بثور وقروح.
وتم التشخيص في المستشفى على أنها مصابة بالتهاب جرثومي وحروق كيميائية. واستغرق الشفاء الكامل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في بعض البلدان لا يتم مراقبة إنتاج الحناء، لذلك تؤدي إلى حروق بالغة وإصابات خطيرة في الجلد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصّور: بثور وحروق شوّهت يد هذه الفتاة بسبب وشم الحناء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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