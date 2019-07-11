فوائد عديدة لقيلولة الأطفال وأبرزها رفع مستوى الذكاء.. اقرأ الدراسة

أثبتت دراسة أميركية صادرة بالتعاون بين جامعتي بنلسفانيا وكاليفورنيا أن الأطفال الذين يحصلون على نوم القيلولة وتحرص أسرهم على توفيرها لهم هم الأعلى ذكاء من أقرانهم في نفس العمر.

وحسبما جاء في هذه الدراسة المشتركة تبين أن:

- سن الأطفال الذين شملتهم الدراسة حول فوائد نوم القيلولة:

• أجريت هذه الدراسة على الأطفال في سن العاشرة وحتى الثانية عشر.

• أي أن هؤلاء الأطفال هم تلاميذ مدارس وغالباً ما يكونون في الصف السادس.

• وتبين أن هذه الدراسة قد أثبتت بعد أن أجريت على حوالي ثلاثة آلاف تلميذ. • أجريت هذه الدراسة على الأطفال في سن العاشرة وحتى الثانية عشر.• أي أن هؤلاء الأطفال هم تلاميذ مدارس وغالباً ما يكونون في الصف السادس.• وتبين أن هذه الدراسة قد أثبتت بعد أن أجريت على حوالي ثلاثة آلاف تلميذ. - ما هي المظاهر التي استنتجت عن فوائد نوم القيلولة؟ Advertisements

تبين من خلال هذه الدراسة أن الأطفال الذين يحصلون على ساعات نوم في النهار يمتازون بـ:

• مستوى ذكاء أعلى من أقرانهم.

• ارتفاع هرمون السعادة لديهم.

• لديهم قدرة على تقبل الحياة.

• قدرة أكبر على التحكم في النفس والتخلص من الغضب والمشاعر السلبية.