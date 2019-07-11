هيئة المنافذ تعلن تسليم رفات إيرانيين في الشلامجة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن تسليم الجانب الإيراني رفات 44 من "ضحايا" الحرب العراقية -الإيرانية في منفذ الشلامجة الحدودي. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تبادل رفات الحرب بإشراف مديرية استلام وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع العراقية وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر".



وأوضحت، أن "21 رفات معلومة الهوية (من بين الـ44 رفات) و23 رفات مجهولة"، مبينةً أنه "تم العثور على الرفات بعمليات حفر مشتركة بين الجانبين في محافظتي البصرة وميسان".

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