11 قتيلا جراء انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفر انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية الواقعة تحت الاحتلال التركي، عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين. وذكرت مصادر طبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارة ملغومة انفجرت، الخميس؛ ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا بينهم أطفال قرب مدخل مدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية. ومنذ 2017، بسطت تركيا نفوذها على جزء من الحدود السورية–التركية، بين جرابلس شرقا وأعزاز غربا ومدينة الباب جنوبا، وامتدت الأطماع التركية نحو عفرين بشن عملية عسكرية في 19 يناير/كانون الثاني 2018، وعرفت باسم "غصن الزيتون" وانتهت باحتلال عفرين منتصف مارس/آذار 2018 وتهجير أكثر من 130 ألف سوري، وتسكين نازحين من الغوطة الشرقية ودوما وحماة وحمص بدلا منهم في عفرين.



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