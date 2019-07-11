هجوم إيران وانشقاقات أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز إحباط فرقاطة بريطانية هجوما إيرانيا على ناقلة نفط بـ"هرمز"، وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية "النائمة" شرق ليبيا، وأردوغان المتحكم الأول في زراعة "الخشخاش" بتركيا، ومطالبات دولية لإيران بإطلاق سراح 3 ناشطات نسويات، و"إخوان تونس" تعطل انتخابات المحكمة الدستورية، وتركيا تستعدي أوروبا بالتنقيب في شرق المتوسط، ومناورات أمريكية إثيوبية بمشاركة دولية لدعم السلام.

كما تتابعون أيضا: مخطط إيراني لتهريب إرهابيي داعش المحتجزين في سجون الموصل، وواشنطن قلقة من الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، والجزائر تنفي تصريحات مفبركة لرئيس وزرائها ضد ليبيا، وإعلام ألماني يهاجم إيران إثر نكث تعهداتها النووية، واليمن يتهم إيران بإطالة أمد الحرب بأسلحتها للحوثيين، و"العسكري" السوداني يرفض التفريط في جهاز المخابرات، وانشقاقات متوالية لوزراء سابقين لأردوغان يهجرونه إلى حزب باباجان، وحقوقيون من ٩ دول يدينون انتهاكات قطر ضد العمال الأجانب.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: تراجع الذهب مع تعزز الدولار قبل شهادة "رئيس المركزي الأمريكي"، وانفراجة بأزمة الطاقة جنوب ليبيا بعد القضاء على الإرهاب، ومخزونات النفط الأمريكية تهبط أكثر من 9 ملايين برميل، و16 مليون إيراني يلجأون للعشوائيات بسبب أزمة العقارات.

وإلى الملاعب تجدون: نيمار يرد على بيان باريس سان جيرمان بطريقة ساخرة، أما في التكنولوجيا فتطالعون: "فايو" تعلن عن حاسوب محمول صغير.

وفي الفن تقرأون: تيلور سويفت تزيح آل كارداشيان من صدارة الأعلى أجرا، بينما في المنوعات: 8 نصائح ذهبية تساعدك على اختيار شريك الحياة.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 11 يوليو/تموز 2019.

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