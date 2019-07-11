انت الان تتابع وزير الخارجية الإيراني: مزاعم محاولة احتجازنا لناقلة بريطانية "مكررة ولا قيمة لها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن ما يتردد عن محاولة الحرس الثوري احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج اليوم الخميس "لا قيمة لها".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول :"هذه الادعاءات هدفها التصعيد وتوتير الوضع ومكررة ولا قيمة لها".

وأضاف :"هذه الادعاءات تكررت كثيرا، والحرس الثوري ينفي، وهذا الحديث يُطرح لتغطية نقاط ضعفهم".

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وكان الحرس الثوري نفى صحة تقارير بهذا الشأن، وأكد أن "دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وكان متحدث باسم الحكومة البريطانية ذكر أن زوارق إيرانية حاولت "إعاقة مرور" ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن الزوارق كانت تحاول الاستيلاء على الناقلة.