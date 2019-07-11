الان تتابع الحرس الثوري: بريطانيا وأمريكا ستندمان على احتجاز ناقلة إيرانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:
سبت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم، إلى نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا والولايات المتحدة ستندمان على احتجاز ناقلة نفط إيرانية.
ونقلت تسنيم عن العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري: “يتخذون الآن إجراء لا يحتاج قدرات بل قدرا من الغباء”، وأضاف: “ما كانت الحكومة الأمريكية… وأيضا إنجلترا… لتتخذا هذا الإجراء لو أنهما أجرتا أقل الحسابات”.
وتابع قائلا: “لقد استأجرنا هذه السفينة وقمنا بتحميلها بالشحنة. تصرفهما كان أحمق جدا وستندمان على ذلك قطعا. سنعلن عن ردنا”.
واعتلت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية، الأسبوع الماضي، الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في أنها تنقل نفطا لسوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: بريطانيا وأمريكا ستندمان على احتجاز ناقلة إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.