المبعوث الأممي لليمن: عودة قريبة للمشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

كشف المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث عن عودة قريبة للمشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في أقرب وقت وفق المرجعيات الثلاث، لكن دون أن يحدد موعدا لذلك.

وشدد، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرتها اليوم الخميس، على أن الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة في الرياض وأبوظبي ومسقط، مع الأطراف المعنية ودول التحالف، كانت مثمرة وبناءة للغاية.

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وأكد جريفيث أنه يسعى من أجل التوسط لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حداً للصراع، وليس الحكم على الأطراف أو إجبارها على تنفيذ أي اتفاق.

وردا على سؤال عما إذا كان ينوي التخلي عن مهمته الأممية إذا شعر بالتعثر، أكد المبعوث الأممي، الذي يمارس مهامه منذ مارس 2018، أنه

مستمر في وظيفته ما دام يحظى بثقة الأمين العام للأمم المتحدة.

وحذر من أن “اليمن يواجه خطرا حقيقيا من السقوط رهينة للتوترات الإقليمية. ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك. ولا يمكننا السماح للمواطنين اليمنيين العاديين أن يكونوا ضحايا هذه التوترات. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد الآن”.