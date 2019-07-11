صباح العربية | نفاذ تذاكر حفل mtv جدة في 4 ساعات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن حساب موسم جدة نفاذ تذاكر حفل mtv في وقت قياسي اذ ان عشرين ألف تذكرة بيعت خلال 4 ساعات فقط ويُقام الحفل يوم 18 يوليو الجاري بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويشارك فيه نجوم قناة "إم تي في" الأمريكية للموسيقى الا ان انه اعلن الغاء مشاركة مغنية الراب نيكي ميناج عن الحفل وانتشرت مقاطع على مواقع التواصل من نقاط البيع تظهر تلهف الجمهور للحصول على البطاقات

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