أحمد أبوعقيل
هاجم الإعلامي أحمد موسي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعمها لدولة قطر، مع أمتلاكها كل الوثائق التي تثبت تورط تميم في دعم للإرهاب في مصر وليبيا وسوريا وأماكن عديدة من دول العالم.
وأضاف موسي خلال برنامجه" على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدي البلد:" أمريكا قادرة على القبض على تميم ولكنها تغض البصر عنه لأنه تستفيد اقتصاديا لانها تمتلك مخطط كامل للاستفادة من مخزون البترول لدي قطر".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى: مصالح أمريكا مع قطر تجعلها تتغاضى عن تمويل تميم للإرهاب في المنطقة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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