التعليم تعلن عن التقديم للأماكن الشاغرة فى المدارس المصرية اليابانية خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة فى 23 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمى للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه تم إصدار النتيجة بعد مراجعة وفحص دقيق للمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه تم قبول الطلاب وفقاً للقدرة الاستيعابية للمدارس الجديدة والتى تم افتتاحها العام الدراسى الماضى المنصوص عليها فى الاتفاقية مع الجانب اليابانى.

وأضافت أنه بعد إجراءات فحص نتائج القبول ظهرت بعض الأماكن التى مازالت شاغرة نتيجة عدم اجتياز بعض الطلاب للمقابلات الشخصية التى تمت أمام لجان مشتركة والمكونة من جهات مختلفة لضمان الحيادية، وأنه سيتم الإعلان عن كيفية التقديم لهذه الأماكن خلال أيام.

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وأكدت وحدة المدارس اليابانية، أن اختيار الطلاب كان وفقاً للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.

وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2019/2020، فى 1 مايو الماضى، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.

يذكر أن البعثة الثانية لمعلمى ومدربى ومديرى المدارس المصرية اليابانية تتواجد حالياً فى اليابان للحصول على تدريب مكثف على أنشطة التوكاتسو وإدارة المدارس.