مدير عام اوجيرو: الإنترنت في مطار بيروت قريبا جدا "طيارة"

اشار المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية الى ان "أوجيرو استقبلت وزيري الاتصالات والأشغال محمد شقير ويوسف فنيانوس والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين اليوم وتستقبل السادة الوافدين في مطار بيروت الدولي كل يوم".
وأضاف كريدية في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بشرى سارة: الإنترنت في المطار قريبًا جدًا "طيارة". ولفت الى انه شعر بفخر كمواطن خلال الجولة التفقدية لمشروع توسعة المطار الذي أقرته الحكومة وذلك لروعة العمل المنجز. واكد ان مطار بيروت "دولي" بكل ما للكلمة من معنى، وتابع قائلا "أهنئ معالي وزير الأشغال".
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