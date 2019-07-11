افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن "وقوع ​حادث سير​ قرب المرفأ الجديد في صيدا، حيث فقد رجل مسن السيطرة على سيارته، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بصخرة وانقلبت على جنبها"، مشيراً إلى انه "لم يصب السائق بأذى واقتصرت الأضرار على الماديات وحضر الى المكان فرق الاسعاف وخبير السير وفتح تحقيق بالحادث".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انقلاب سيارة فقد سائقها السيطرة عليها قرب المرفأ الجديد بصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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