أسامة سعد يدعو لمواجهة العقوبات الأميركية بإجراءات سياسية ودبلوماسية

رفض الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، "العقوبات الأميركية التي طالت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا". واعتبر "أن هذه العقوبات تشكل اعتداءً على المجلس النيابي وعلى لبنان والسيادة اللبنانية عموماً. وتأتي في سياق الضغوط المتصاعدة على لبنان من أجل إرغامه على القبول بصفقة القرن ومؤامرة التوطين، وبالموافقة على الشروط الإسرائيلية لترسيم الحدود البرية والبحرية ".
ودعا سعد في تصريح، "الحكومة والمجلس النيابي إلى مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية باتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية الرادعة المناسبة، وعدم الاكتفاء بالمواقف الكلامية."
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