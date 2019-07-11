أسامة سعد يدعو لمواجهة العقوبات الأميركية بإجراءات سياسية ودبلوماسية

رفض الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، "​العقوبات الأميركية​ التي طالت رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​، والنائب ​أمين شري​، ومسؤول وحدة الارتباط في ​حزب الله​ ​وفيق صفا​". واعتبر "أن هذه العقوبات تشكل اعتداءً على ​المجلس النيابي​ وعلى لبنان والسيادة اللبنانية عموماً. وتأتي في سياق الضغوط المتصاعدة على لبنان من أجل إرغامه على القبول ب​صفقة القرن​ ومؤامرة ​التوطين​، وبالموافقة على الشروط الإسرائيلية ل​ترسيم الحدود​ البرية والبحرية ".

ودعا سعد في تصريح، "الحكومة والمجلس النيابي إلى مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية باتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية الرادعة المناسبة، وعدم الاكتفاء بالمواقف الكلامية."