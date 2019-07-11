فرعون: "لوريان لو جور" هي قطب مهم على الصعيد الإنمائي الثقافي

لفت الوزير السابق ​ميشال فرعون​ خلال اطلاق النسخة الرابعة من مسابقة القرية المفضلة لدى اللبنانيين في احتفال اقيم في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ في مقر قسم ​البيئة​ والتنمية المستدامة وبرعاية كلية ​الزراعة​ و​العلوم​ الغذائية أن "استراتيجية ​السياحة​ الريفية التي وضعها لخمس سنوات حين كان وزيرا للسياحة تمثل نجاحا كبيرا تضمنت ايجابيات عدة وتطورت هذه السياحة وشكلت نحو 45 بالمئة من نسبة السياحة ولكن السلبيات تمثل بارتفاع سعر الغرف"، مشيرا إلى أن "صحيفة "لوريان لو جور" هي قطب مهم على الصعيد الإنمائي الثقافي وعلى صعيد ترويج القيم التي نؤمن بها".

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