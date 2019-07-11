الحريري طلب من الادارات والهيئات إيداع المالية مشروع موازناتها لعام2020

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ تعميما الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكل الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة، طلب منها إيداع ​وزارة المالية​ مشروع موازناتها للعام 2020 قبل 1/8/2019. وفي ما يلي نص التعميم: "في إطار تحضير مشروع ​الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة سنويا ونظرا لضرورة تأطير هذه المسألة للتمكن من إنجاز المطلوب بفعالية أكبر وضمن الوقت اللازم، لإعطاء الموازنة مجراها الطبيعي ضمن المهل القانونية، ولما كانت بعض الجهات المذكورة لم تودع وزارة المالية لغاية تاريخه مشروع موازنتها للعام 2020، مخالفة بذلك أحكام المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية، لذلك، يطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة، إيداع وزارة المالية مشروع موازناتها للعام 2020 قبل 1/8/2019".

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