وهاب: عدم إحالة جريمة قبرشمون للمجلس العدلي تعني إستسهال عمليات القتل

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "عدم إحالة جريمة قبرشمون إلى ​المجلس العدلي​ تعني إستسهال عمليات القتل لأي سبب وأسهل الطرق لعودة نشاط ​الحكومة​ طرح القضية على التصويت".

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