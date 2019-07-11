رابطة الشغيلة وتيار العروبة: القرار الاميركي محاولة يائسة للنيل من صورة المقاومة الناصعة

أعربت قيادتا رابطة الشغيلة، برئاسة أمينها العام النائب والوزير الأسبق ​زاهر الخطيب​، و​تيار العروبة​ للمقاومة والعدالة الاجتماعية في بيان، عن "إدانتهما الشديدة للاعتداء الأميركي على لبنان ، برلمانا وحكومة وشعبا، والذي تجسد في فرض عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب أمين شري .

ورأى البيان "ان توقيت هذا القرار الاميركي انما يندرج في سياق "الحرب الناعمة" التي تشنها ​واشنطن​ ضد ​المقاومة​، قيادة وكوادر، في محاولة يائسة للنيل من صورتها الناصعة لدى اللبنانيين، والعرب والمسلمين وأحرار العالم، الذين يفتخرون بما أنجزته من انتصارات على المحتل الصهيوني، وقوى الإرهاب التكفيري".

واشار البيان إلى "أن توقيت ​العقوبات الأميركية​ الجديدة إنما يأتي ردا على رفض لبنان الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني برعاية اميركية للاتفاق على ​ترسيم الحدود​ البرية والبحرية بين لبنان و​فلسطين المحتلة​" .