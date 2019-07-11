الغريب: تسخيف الأمور لن يغير في الحقيقة شيئا

رأى وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ في تصريح من ​دار الفتوى​ اثر لقائه مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ أن "ما حصل في ​قبرشمون​ مؤلم لكن الاكثر إيلاما هو استمرار التحريض ومحاولات الاغتيال السياسي والمعنوي لنا بعدما فشلوا في الاغتيال الجسدي"، وقال: "اتقوا الله في هذا البلد وتسخيف الأمور لن يغير في الحقيقة شيئا".

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