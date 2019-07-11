نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل: حملة قمع المخالفات ستؤدي لتنظيم القطاع

حيّا مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان، وزير العمل كميل ابو سليمان على الجهود التي قام بها للحصول على تفويض ​مجلس الوزراء​ التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة ​اثيوبيا​ المتعلقة باستقدام عاملات المنازل وذلك اقتناعاً منه بأهمية هذه الاتفاقية التي تمثل حاجة ماسة لعدد كبير من العائلات اللبنانية وتحافظ على حقوق العاملات في الخدمة المنزلية على الصعيد المادي والانساني والاخلاقي .

واثنى على الجهود التي تقوم بها ​وزارة العمل​ لمكافحة وملاحقة المخالفين لشروط الاقامة وملاحقة كل من يقوم بإيواء وتشغيل عاملات مخالفات لشروط الحصول على إجازة العمل، واعتبرها خطوه في الاتجاه الصحيح لتصحيح الخلل المزمن الذي الحق بأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام خسائر مادية فادحة، إضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت بخزينة ​الدولة​ والاثار الخطرة التي تواجه العاملات اللواتي يعملن بطريقة غير شرعية وإن الحملة التي باشرت بها وزارة العمل اليوم لقمع المخالفات المتعلقة بالعمال والعاملات المخالفين سوف تؤدي الى تنظيم القطاع على الصعيد العملي والمادي.

كما أكد المجلس ضرورة ملاحقة وزارة العمل المكاتب التي تخالف الانظمة والقوانين التي تنظم عمل مكاتب الاستقدام وخاصة بيع الموافقات المسبقة إلى السماسرة. وأهاب بأصحاب العمل التأكد عند طلب استقدام عاملة بأن صاحب المكتب حائز على ترخيص من وزارة العمل .

واكد على دور ​وسائل الاعلام​ "الا ان بعض وسائل الاعلام تقوم بين الحين والاخر بإعداد تقارير تفتقد للدقة حول بعض المشاكل التي يتعرض لها بعض العاملات في الخدمة المنزلية، ومع إيمانا المطلق بضرورة تسليط ​الضوء​ على أي مخالفة قد يتعرضون لها وضرورة محاسبة ومعاقبة من يقوم بهذه المخالفات"، مشددا على "ضرورة عدم جز أي اسم من اسماء مكاتب الاستقدام او أصحابها بطريقة تتسبب بالأذى لهم، قبل التأكد من صحة الواقعة الحاصلة وضرورة التواصل مع صاحب العلاقة مباشرة والاتصال مع نقابة اصحاب المكاتب لإعطاء المعلومات الصحيحة"..