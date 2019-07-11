استمع المجلس الدستور الى خمسة شهود في الطعن المقدم من يحيي مولود في نيابة ​ديما جمالي​ في ​انتخابات​ ​طرابلس​ الفرعية. ثم استمع المقررون الى رئيس الجمعية التعاونية الشمالية لصيادي الأسماك أحمد عكرة الذي أكد أنه "لا يعرف لماذا هو اليوم في ​المجلس الدستوري​ للاستماع الى افادته وأن لا صلة له بالموضوع". كما استمع الى الممثل بلال مواس والمرشح المستقل حامد عمر عمشة ومحمد عواد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الدستوري استمع لشهود في طعن مولود بنيابة جمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.