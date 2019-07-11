المحاكم تتوقف من 15 تموز ولغاية 15 أيلول بسبب العطلة القضائية

تتوقف المحاكم، مع بدء سريان العطلة القضائية من 15 تموز ولغاية 15 أيلول وإقتصار عمل ​القضاة​ المناوبين ضمن جدول محدد على القضايا ذات الصفة الطارئة أو المستعجلة مثل تخلية السبيل على سبيل المثال لا الحصر، توزعت الجداول بأعمال المناوبة في مختلف المحاكم والدوائر القضائية في ​بيروت​ والمحافظات.

وبناء على قانون ​القضاء​ العدلي والتنظيم القضائي، تتوقف جلسات المحاكم خلال العطلة، ومعها يتوقف صدور الأحكام على أن يتم النظر في الدعاوى والشكاوى الواردة خلال هذه العطلة.

أما ​المحكمة العسكرية​ الدائمة فتتابع عملها كالمعتاد بحيث تتوقف عن متابعة الجلسات ليوم واحد فقط في الأسبوع نظرا للعدد الكبير من الملفات المحالة اليها ولطبيعة غالبيتها المتصلة بالأعمال والجرائم الإرهابية.