المحاكم تتوقف من 15 تموز ولغاية 15 أيلول بسبب العطلة القضائية

تتوقف المحاكم، مع بدء سريان العطلة القضائية من 15 تموز ولغاية 15 أيلول وإقتصار عمل القضاة المناوبين ضمن جدول محدد على القضايا ذات الصفة الطارئة أو المستعجلة مثل تخلية السبيل على سبيل المثال لا الحصر، توزعت الجداول بأعمال المناوبة في مختلف المحاكم والدوائر القضائية في بيروت والمحافظات.
وبناء على قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي، تتوقف جلسات المحاكم خلال العطلة، ومعها يتوقف صدور الأحكام على أن يتم النظر في الدعاوى والشكاوى الواردة خلال هذه العطلة.
أما المحكمة العسكرية الدائمة فتتابع عملها كالمعتاد بحيث تتوقف عن متابعة الجلسات ليوم واحد فقط في الأسبوع نظرا للعدد الكبير من الملفات المحالة اليها ولطبيعة غالبيتها المتصلة بالأعمال والجرائم الإرهابية.
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