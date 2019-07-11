نظم المركز الثقافي في بلدة بخعون - الضنية، بالتعاون مع المجلس البلدي محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للضغط، بعنوان "ارتفاع ضغط الدم: أسبابه، علاجه وطرق الوقاية منه".
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة عن مرض ارتفاع ضغط الدم في المركز الثقافي في بخعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.