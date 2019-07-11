نظم المركز الثقافي في بلدة ​بخعون​ - ​الضنية​، بالتعاون مع المجلس البلدي محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للضغط، بعنوان "ارتفاع ضغط الدم: أسبابه، علاجه وطرق الوقاية منه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة عن مرض ارتفاع ضغط الدم في المركز الثقافي في بخعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.